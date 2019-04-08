Футбол
Игуаин: «Хочу остаться в „Челси“»Евро-футбол.ру 10:23
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил о своём желании остаться в команде. Минувшей зимой лондонский форвард арендовал аргентинского нападающего у "Ювентуса".
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