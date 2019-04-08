Футбол
Игуаин: «Хочу остаться в „Челси“»Евро-футбол.ру 10:23
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил о своём желании остаться в команде. Минувшей зимой лондонский форвард арендовал аргентинского нападающего у "Ювентуса".
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Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
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Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны в видеообращении, и делает все возможное для ее решения, но подчеркивает, что решить эту проблему "достаточно сложно", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
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Pinterest планирует IPO с привлечением до 1,5 миллиардов долларов
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Футбол
«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»
Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
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Политика
На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации
Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.
Обновлено в 12:12
Авто
В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW
Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
Обновлено в 10:28
Общество
В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития
С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
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Общество
Ветхим и аварийным является почти 10% жилья на Сахалине
Глава региона сообщил, что предыдущая областная власть зарегистрированный на 1 января 2017 года ветхий и аварийный жилфонд собиралась расселять до 2024 года.
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Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
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Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
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Авто
«АвтоВАЗ»: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна
Российские покупатели стали выбирать автомобили LADA из-за дизайна, причем за последние три года эта тенденция выросла в два раза.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical с креплением Sony E оценен в $1300
Австрийская компания Voigtlander пополнила ассортимент полнокадровых объективов с креплением Sony E моделью Nokton 50mm f/1.2 Aspherical, которая оценена в 1300 долларов.
Обновлено в 16:04
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
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Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
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Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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