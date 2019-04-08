Футбол

Игуаин: «Хочу остаться в „Челси“»Евро-футбол.ру 10:23

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил о своём желании остаться в команде. Минувшей зимой лондонский форвард арендовал аргентинского нападающего у "Ювентуса".
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Игуаин заявил о желании остаться в «Челси» в следующем сезоне

РИА Новости11:38

Игуаин: «Хочу сделать все возможное, чтобы и в следующем сезоне играть за „Челси“»

Sport24.ru10:04

Гонсало Игуаин: «Надеюсь, смогу остаться в „Челси“ на следующий сезон»

Sportbox.RU08:54

Игуаин: я намерен остаться в «Челси»

Чемпионат09:45

Гонсало Игуаин: «Надеюсь, смогу остаться в „Челси“ на следующий сезон»

Матч ТВ08:54

Гонсало Игуаин: «Намерен остаться в „Челси“. Я счастлив здесь»

Спорт-Экспресс09:57

Гонсало Игуаин: «Счастлив в „Челси“ и хотел бы остаться здесь»

Sports.ru09:48
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