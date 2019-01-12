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с чего всё началось

В пресс-службе МКБ отказались от комментариев относительно ситуации с торговой сетью. В торговой сети на момент публикации не ответили на запрос РБК. Что происходит с некогда одной из крупнейших сетей детских товаров — разбирался РБК.

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