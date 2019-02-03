Футбол

Игроку «Рединга» наступили на лицо во время матчаМатч ТВ 13:05

Во втором тайме игры 30-го тура английского чемпионшипа между «Редингом» и «Астон Виллой» защитник бирмингемцев Тайрон Мингз в борьбе за мяч наступил на лицо форварда «ройялс» Нелсона Оливейры. Оливейра получил перелом носа и глубокие порезы на лице, но избежал повреждения глаз.
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Игроку «Рединга» наступили на лицо во время матча

Матч ТВ13:05

Футболисту рассекли лицо во время матча в Англии

Газета.Ru08:29

Игроку «Рединга» наступили бутсой на лицо в разгаре борьбы. Жуткое зрелище

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Футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его

Lenta.ru08:55

Футболист клуба «Астон Вилла» наступил бутсой на лицо соперника во время матча Чемпионшипа

RT на русском10:05

Ужас дня. Игроку «Рединга» наступили на лицо. Фото 18+

Спорт-Экспресс08:21

Форварду «Рединга» Оливейре наступили бутсой на лицо во время матча

Sports.ru08:12
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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