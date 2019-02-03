Футбол

Игроку «Рединга» наступили бутсой на лицо и изуродовали егоSoccer.ru 10:00

Во время встречи в одном из игровых эпизодов форвард «Рединга» оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку «Астон Виллы» Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.
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Футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его

Lenta.ru08:55

Футболист клуба «Астон Вилла» наступил бутсой на лицо соперника во время матча Чемпионшипа

RT на русском10:05

Игроку «Рединга» наступили бутсой на лицо в разгаре борьбы. Жуткое зрелище

РИА Новости09:14

Игроку «Рединга» наступили на лицо во время матча

Матч ТВ13:05

Футболисту рассекли лицо во время матча в Англии

Газета.Ru08:29

Ужас дня. Игроку «Рединга» наступили на лицо. Фото 18+

Спорт-Экспресс08:21

Форварду «Рединга» Оливейре наступили бутсой на лицо во время матча

Sports.ru08:12
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В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

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Происшествия

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Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
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Обнаружен пропавший над Ла-Маншем в прошлом месяце самолет, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщил телеканал Sky News.
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Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
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Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
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Происшествия

Попытки врачей спасти Децла попали на видео

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Происшествия

В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой

Число пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в Калужской области увеличилось до 21 человека, в числе пострадавших 20 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Скончался петербургский актер Анатолий Артемов

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Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
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«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
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Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании

Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.
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Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено в 15:36
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
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Здоровье

Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
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Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ с официальным визитом

Папа Римский Франциск впервые прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт с папой приземлился в Абу-Даби.
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В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала.
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Ученые раскрыли состав упавшего на Кубе метеорита

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Характер реакции объясняется тем, что в НАТО никак не ожидали, что российская оборонка способна на такой прорыв.
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Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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