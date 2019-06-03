Игроков «Вальядолида» обвиняют в сдаче матча с «Валенсией»Pravda.Ru 04:57

с чего всё началось

Футболистов "Вальядолида" подозревают в сдаче матча последнего тура чемпионата Испании против "Валенсии". Команда проиграла со счетом 0:2 в ничего не значащей для нее игре. В то же время, "летучим мышам" нужна была победа, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

Игроков «Вальядолида» обвиняют в сдаче матча с «Валенсией»

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Транспорт Шереметьево признало задержки с выдачей багажа Администрация Шереметьево признала задержки с сортировкой и выдачей багажа, передает "Интерфакс".

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Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

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