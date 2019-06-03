Футбол
Игроков «Вальядолида» обвиняют в сдаче матча с «Валенсией»Pravda.Ru 04:57
Футболистов "Вальядолида" подозревают в сдаче матча последнего тура чемпионата Испании против "Валенсии". Команда проиграла со счетом 0:2 в ничего не значащей для нее игре. В то же время, "летучим мышам" нужна была победа, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.
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с чего всё началось
По данным испанского издания El Mundo, которое ссылается на переговоры с задержанными, минимум семь футболистов "Вальядолида" получили деньги за то, чтобы специально проиграть "Валенсии" в матче заключительного тура чемпионата Испании.Газета.Ruвчера в 19:13
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Минимум семь игроков чемпионата Испании уличены в договорных матчах, сообщили СМИ
Газета.Ruвчера в 19:13
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