Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в АнглииГазета.Ru 14:29
В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач. Ранее сообщалось, что Фернандес готов перейти в испанский клуб.
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Хоккей
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
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РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
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Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Политика
В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Щербицким
Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий может перейти в «Зенит». Российский клуб интересуется футболистом, сообщает «Чемпионат».
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Обновлено в 14:09
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
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Обновлено в 13:27
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
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Культура
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Космос
Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной
Ученые до сих пор не могут разгадать все тайны Вселенной. Ниже приведены 9 самых загадочных объектов.
Обновлено в 14:00