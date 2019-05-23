Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в АнглииГазета.Ru 14:29

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач. Ранее сообщалось, что Фернандес готов перейти в испанский клуб.
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

Спорт-Экспресс14:43

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спорт13:36

СМИ: «Ньюкасл» включился в борьбу за Фернандеса

Матч ТВ13:58

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Газета.Ru14:29

Летние трансферы в РПЛ, 23 мая 2019 года

Чемпионат15:15

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ru13:30

Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

Sport.ru14:29
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Обновлено в 03:57
Общество

Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Теннис

Хачанов и Медведев узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»

На Roland Garros выступит трое российских теннисистов: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
Обновлено в 14:07
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Наука

Врачи смогли подобрать лекарство онкобольному за счет мух-дрозофил

Обновлено в 12:29
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Происшествия

Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже

В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.
Обновлено в 13:31
Наука

Ранний зауропод ходил на двух ногах

Большинство зауроподов с длинной шеей всю жизнь ходили на четырех ногах – только такой способ позволял этим огромным существам передвигаться.
Обновлено 20 мая в 09:32
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Политика

В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике

В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Щербицким

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий может перейти в «Зенит». Российский клуб интересуется футболистом, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 16:44
Гаджеты

Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Экономика

Орешкин назвал условия для роста экономики РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
Обновлено в 14:09
Футбол

Миранчук прокатился в московском метро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Происшествия

В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму

В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Космос

Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной

Ученые до сих пор не могут разгадать все тайны Вселенной. Ниже приведены 9 самых загадочных объектов.
Обновлено в 14:00
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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