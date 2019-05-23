Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в АнглииГазета.Ru 14:29

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач. Ранее сообщалось, что Фернандес готов перейти в испанский клуб.
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

Спорт-Экспресс14:43

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спорт13:36

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Газета.Ru14:29

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ru13:30

«Ньюкасл» — очередной претендент на Марио Фернандеса

Чемпионат14:28

СМИ: «Ньюкасл» включился в борьбу за Фернандеса

Матч ТВ13:58

Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

Sport.ru14:29
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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