Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт 15:19

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».

Спорт день за днем

Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Космос Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.

Армия и оружие Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Армия и оружие Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Космос Работавший на SpaceX инженер арестован в США По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Политика Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Армия и оружие Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.

Общество Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Авто Kia показала салон нового компактного кроссовера Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.

Театры В Мариинском театре пройдет премьера оперы-вестерна На сцене Мариинского театра в Петербурге 24 мая состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».

Политика В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.

Шоу-бизнес Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.

Музыка Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса» К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Здоровье Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.

Здоровье Диетолог уточнила норму сахара без вреда для здоровья В эфире "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина сообщила, что научно доказанная норма потребления сахара для взрослого человека составляет не более 6 чайных ложек в день.

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.