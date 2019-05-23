Футбол

Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт 15:19

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

Спорт-Экспресс14:43

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спорт13:36

Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

Sport.ru14:29

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Газета.Ru14:29

Летние трансферы в РПЛ, 23 мая 2019 года

Чемпионат15:15

СМИ: «Ньюкасл» включился в борьбу за Фернандеса

Матч ТВ13:58

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ru13:30
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Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Московское метро оштрафует производителя застрявших поездов

Обновлено в 18:14
Хоккей

Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 13:00
Космос

Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта

Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено в 12:10
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ

Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Хоккей

Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»

Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Космос

Работавший на SpaceX инженер арестован в США

По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Теннис

Дьяченко сыграет с Сереной Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»

Обновлено в 14:31
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии

Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено в 11:47
Общество

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Авто

Kia показала салон нового компактного кроссовера

Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Театры

В Мариинском театре пройдет премьера оперы-вестерна

На сцене Мариинского театра в Петербурге 24 мая состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».
Обновлено в 18:49
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг

Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.
Обновлено в 17:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.
Обновлено в 08:14
Религия

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Обновлено вчера в 09:52
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Здоровье

Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану

Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Диетолог уточнила норму сахара без вреда для здоровья

В эфире "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина сообщила, что научно доказанная норма потребления сахара для взрослого человека составляет не более 6 чайных ложек в день.
Обновлено в 10:45
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Экономика

Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны

Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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