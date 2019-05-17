Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы ЕвропыГазета.Ru 16:10
Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Гийома Балаге, за игроком сборной России следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и "Барселона".
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Энергетика
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Экономика
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