Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы ЕвропыГазета.Ru 16:10

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Гийома Балаге, за игроком сборной России следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и "Барселона".

Энергетика Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой» Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Шоу-бизнес Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.

Происшествия Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Общество В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.

Происшествия Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.

Общество Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Музыка Рудковская оценила шансы Лазарева на победу на Евровидении Известный российский продюсер Яна Рудковская оценила шансы на победу Сергея Лазарева на международном песенном конкурсе Евровидение в Тель-Авиве.

Общество Конференция «Безопасный труд» прошла на Вернинском ГОКе Руководство компании "Полюс Вернинское", отвечающее за производство, охрану труда, промышленную безопасность, юридическое сопровождение, управление персоналом и операционную эффективность приняли участие в конференции "Безопасный труд".

Происшествия Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.

Политика Коломойский рассказал, почему не пойдёт на инаугурацию Зеленского Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не пригласил опального бизнесмена Игоря Коломойского на церемонию инаугурации, которая состоится 20 мая.

Общество Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Политика 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.

Игры CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам, — с уважением CD Projekt RED, авторов «Ведьмака» и грядущей Cyberpunk 2077, тоже не оставили в стороне от обсуждения условий труда: в глазах многих специалистов руководители студии совершенно не жалели своих сотрудников и вынудили их перерабатывать.

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».

Экономика АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".