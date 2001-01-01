Футбол
Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских нацийСпорт день за днем 06:55
В пятницу 21 июня в Египте стартует КАФ-2019. «Спорт День за Днем» рассказывает о самом важном, что надо знать о турнире. Состав участников КАФ-2019 Впервые в истории турнир вырос с 16 до 24 команд и были изменены его сроки – вместо зимы лучшие африканские футболисты сразятся летом.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Обновлено в 11:18
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
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Здоровье
Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ
В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Футбол
Понсе назвал переход в «Спартак» важным шагом в своей карьере
Аргентинский форвард Эсекиэль Понсе считает, что переход в московский футбольный клуб "Спартак" стал важным шагом в его карьере.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге
Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости». Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД.
Обновлено в 10:49
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки
Инцидент произошел в городе Дортмунде, сообщает "Ридус". Местные жители обнаружили белку и сообщили об этом пожарным.
Обновлено в 10:25
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Общество
Безумство в Стоунхендже: язычники Европы празднуют День солнцестояния
Европейские язычники разных мастей собрались в британском Стоунхендже, чтобы отметить День летнего солнцестояния.
Обновлено в 11:16
Культура
В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих
Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Представители украинского МИД и Евросоюза отправились в Донбасс
Военный комитет ЕС уделяет особое внимание ситуации в Донбассе, добавил европейский генерал.
Обновлено в 11:12
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Общество
Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России
Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию
МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
Общество
Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter
Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Политика
Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Музыка
Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38