Футбол
Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долговSoccer.ru вчера в 16:19
Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола. Чиновники обещали выплатить игрокам премии за попадание на турнир, но до сих пор этого не сделали.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Ашберн
Шоу-бизнес
В Москве женился племянник Аллы Пугачевой
Обновлено в 07:18
Экономика
EBITDA «Энел Россия» может снизиться на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 годах
Реализация сделки по продаже "Рефтинской ГЭС" может привести к сокращению годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 гг. (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании.
Обновлено в 09:44
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил в плагиате Егора Крида
Джейден Смит обвинил Егора Крида в плагиате, отметив, что песня "Грехи" российского исполнителя напоминает его композицию Blue, пишут "Ореанда-Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren
Обновлено в 04:41
Политика
Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13