Футбол

Игроки сборной СССР 1966 года получили копии малых бронзовых наград ЧМ
Спорт-Экспресс
11:00

Союз ветеранов футбола России поощрил бывших игроков сборной СССР, не получивших малые бронзовые медали чемпионата мира 1966 года из-за регламента, по которому обладателями наград стали лишь 11 футболистов стартового состава.
Спорт-Экспресс11:00

Подробнее о событии

Союз ветеранов футбола отметил юбилей в Москве

РИА Новости11:58

Союз ветеранов футбола отметил свое 25-летие вручением медалей участникам ЧМ-1966

ТАСС11:56

Союз ветеранов России отметил 25-летие

Спорт-Экспресс12:15

Прядкин: всегда поддерживали ветеранов и будем поддерживать

Чемпионат11:15

В Москве отпраздновали 25-летие Союза ветеранов футбола

Sport24.ru11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Футбол

Эриксен вырвал для «Тоттенхэма» победу над «Бёрнли»

Обновлено в 11:53
Футбол

Два гола Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Вальядолид»

Обновлено в 12:22
Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»

Обновлено в 10:11
Футбол

Перейра летом покинет «Краснодар»

Обновлено в 12:04
Футбол

Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу»

Полузащитник "Реала" Лука Модрич перед матчем 16-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" показал "Золотой мяч" трибунам домашнего стадиона "сливочных" - Сантьяго Бернабеу.
Обновлено в 12:49
Футбол

Болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу

Обновлено в 09:16
Футбол

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ, в котором "красные" примут "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 16:10
Футбол

«Касима Антлерс» обыграла «Гвадалахару» в четвертьфинале клубного ЧМ

Японская команда «Касима Антлерс» обыграла мексиканскую «Гвадалахару» в четвертьфинале клубного чемпионата мира.
Обновлено в 10:16
Футбол

Гомес забил 100-й гол за «Штутгарт»

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес сделал дубль и достиг отметки в 100 голов за клуб во всех соревнованиях.
Обновлено в 12:07
Футбол

Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
Футбол

Марсело не хочет уходить из состава «Реала»

В текущем сезоне Марсело принял участие в восьми матчах за «Реал» и отметился двумя голами.
Обновлено в 08:13
Футбол

Кокорина и Мамаева поддержали в Турции

Нападающий турецкого «Коньяспора» Адис Яхович записал видео в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Краснодар» ушел в отпуск на 24 дня

Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск и будут отдыхать 24 дня. Сбор команды объявлен на 8 января 2019 года.
Обновлено в 12:05
Футбол

Сколари может возглавить «Бока Хуниорс»

В 2002 году Сколари привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира в Японии и Корее.
Обновлено в 10:02
Футбол

Алаба забил в 9-м сезоне бундеслиги подряд

Австрийский футболист забил в девятом сезоне бундеслиги подряд. Таких футболистов всего восемь.
Обновлено в 10:43
ещё по теме
Анзор Амберкович Кавазашвили
Футболист
Советский футболист, вратарь. Дважды был назван лучшим вратарём СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Павлович Гетманов
Советский футболист
Советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное