Футбол
Игроки сборной СССР 1966 года получили копии малых бронзовых наград ЧМ
Игроки сборной СССР 1966 года получили копии малых бронзовых наград ЧМСпорт-Экспресс11:00
Союз ветеранов футбола России поощрил бывших игроков сборной СССР, не получивших малые бронзовые медали чемпионата мира 1966 года из-за регламента, по которому обладателями наград стали лишь 11 футболистов стартового состава.
Спорт-Экспресс11:00
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