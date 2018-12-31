Футбол
Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годом
Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годомSoccer.ru03:11
Футболисты сборной России Гильерме, Георгий Джикия и братья Миранчуки поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.
Soccer.ru03:11
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Обновлено в 12:14
Политика
МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
Обновлено в 06:52
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Магнитогорске от взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Рассматриваются все версии произошедшего, однако приоритетной остается взрыв бытового газа.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин пожелал жителям России сплоченности и единения
Президент Российской Федерации Владимир Путин в новогоднем обращении поздравил жителей страны с наступающим Новым 2019 годом.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Путин поручил создать правительственную комиссию по ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин на совещании с членами оперативного штаба на месте трагедии в Магнитогорске заявил, что будет создана специальная правительственная комиссия во главе с министром МЧС для ликвидации последствий обрушения дома.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:20
Политика
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России
Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Уилана.
Обновлено в 03:29
Кино
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено в 12:23
Происшествия
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме.
Обновлено в 07:45
Происшествия
После взрыва газа в доме в Магнитогорске уточняется число погибших
Два человека погибли, 10 извлечены из под завалов после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия
На Украине полиция обнаружила три мертвых тела и раненую девочку
В городе Винница на Украине в квартире обнаружили три мертвых тела и раненую девочку, которая позже также скончалась в больнице.
Обновлено в 13:22
Религия
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Число жертв при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 4
16 человек эвакуированы, им оказана амбулаторная помощь.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Траур в Магнитогорске объявят 1 или 2 января
В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что траур в связи с трагедией в Магнитогорске будет объявлен в регионе после завершения спасательной операции.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться дети
Под завалами в Магнитогорске, где произошел взрыв газа в жилом доме могут находиться до семи детей, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину
Со слов официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, Чикирев спланировал убийство заранее, создав несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и таким образом забронировал все места в машине Ахматовой.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
Обновлено в 08:49
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Общество
Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»
Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания "МБХ Медиа".
Обновлено в 10:31
Космос
Аппарат «Осирис-Рекс» выходит на орбиту вокруг астероида Бенну
Космический аппарат НАСА "Осирис-Рекс" в ближайшие часы выйдет на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено в 11:58
Происшествия
На разбор завалов в Магнитогорске потребуется двое суток
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что пока специалисты не могут точно сказать, сколько потребуется времени на разбор завалов.
Обновлено в 12:42