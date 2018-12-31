Футбол
Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годом
Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годомГазета.Ru03:35
Футболисты сборной России Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки поздравили болельщиков с наступающим Новым годом, передает "Советский спорт".
Газета.Ru03:35
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