Футбол
Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы
Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги ЕвропыSoccer.ru04:44
Определилась символическая сборная недели Лиги Европы. В ней не оказалось игроков российских клубов, зато присутствует представитель БАТЭ Захар Волков, который помог своей команде обыграть "Види" (2:0).
Soccer.ru04:44
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