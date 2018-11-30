Футбол

Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы
Soccer.ru
04:44

Определилась символическая сборная недели Лиги Европы. В ней не оказалось игроков российских клубов, зато присутствует представитель БАТЭ Захар Волков, который помог своей команде обыграть "Види" (2:0).
Soccer.ru04:44

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Нападающий «Бешикташа» Ленс признан игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:07

Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

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Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

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Португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Чемпионата мира 2018 в России.
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