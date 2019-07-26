Происшествия

Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападениюИзвестия вчера в 19:43

На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила Daily Mail. Двое злоумышленников на мотоцикле гнались за автомобилем Озила, в котором находился и Колашинац.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Появилось видео вооруженного нападения на футболистов «Арсенала»

РИА Новостивчера в 18:12

Полиция выступила с заявлением по поводу нападения на футболистов «Арсенала»

RT на русском04:09

Футболисты «Арсенала» Озил и Колашинац подверглись вооруженному нападению

Вести.Ru01:50

Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня

Sports.ru03:50

СМИ: футболисты «Арсенала» Озил и Колашинац подверглись нападению в Лондоне

ТАССвчера в 16:52

На машину Езила напали с ножом в Лондоне. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 18:50

Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца

Чемпионатвчера в 18:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Авто

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

Опубликовано видео задержания мужчины, убившего женщину в Раменском

Обновлено в 03:09
Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Происшествия

СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю.
Обновлено в 03:51
Политика

Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму

В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Главного судебного пристава Пермского края отправили под арест

Обновлено в 03:36
Общество

Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Политика

Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера

Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 02:43
Политика

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Экономика

Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России

Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол

«Барселона» озвучила цену за Коутиньо

Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:38
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено вчера в 15:38
Культура

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Технологии

В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты

Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика

Россия передумала лишать Украину газа

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 04:13
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group станут партнерами в сфере еды и транспорта

Сбербанк и Mail.ru Group планируеют создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.
Обновлено вчера в 10:18
Авто

Кроссоверы Volvo доступны в кредит по сниженной ставке

Обновлено вчера в 03:54
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Общество

Массовая гибель пчел произошла в Томской области

Обновлено в 03:48
Политика

Украина придумала замену российскому газу

Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

Россиян предупредили о подорожании конфет

В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Космос

Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»

Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Обновлено в 01:30
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Обновлено в 01:00
ещё по теме
Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сеад Колашинац
Немецкий футболист
Немецкий и боснийский футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное