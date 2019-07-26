Происшествия
Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападениюИзвестия вчера в 19:43
На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила Daily Mail. Двое злоумышленников на мотоцикле гнались за автомобилем Озила, в котором находился и Колашинац.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца
Чемпионатвчера в 18:39
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю.
Обновлено в 03:51
Политика
Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму
В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Политика
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 02:43
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
«Барселона» озвучила цену за Коутиньо
Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:38
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 15:38
Культура
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 04:13
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group станут партнерами в сфере еды и транспорта
Сбербанк и Mail.ru Group планируеют создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.
Обновлено вчера в 10:18
Авто
Кроссоверы Volvo доступны в кредит по сниженной ставке
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Общество
Массовая гибель пчел произошла в Томской области
Обновлено в 03:48
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Космос
Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»
Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00