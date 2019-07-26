На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила Daily Mail. Двое злоумышленников на мотоцикле гнались за автомобилем Озила, в котором находился и Колашинац.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Происшествия СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю.

Политика Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Политика Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Политика В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.

Футбол «Барселона» озвучила цену за Коутиньо Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Культура Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Технологии В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».

Политика Россия передумала лишать Украину газа Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Политика Украина придумала замену российскому газу Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.

Экономика Россиян предупредили о подорожании конфет В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Космос Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел» Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.