Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболкахКоммерсантъ 08:04
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Читать в источнике
Оценить362
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
Обновлено в 06:20
Политика
Путин заявил, что успех зависит от доверия россиян к власти
Президент РФ Владимир Путин считает, что успех напрямую зависит от доверия россиян к власти.
Обновлено в 05:35
Происшествия
На Урале после драки возле бара умер мужчина
Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Единоборства
В UFC состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории
Бразилец Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера за девять секунд на турнире UFC Fight Night 153.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Парни в Ингушетии соблазняли замужних женщин и снимали видео
Группа парней соблазняли замужних женщин и занимались вымогательством в Республике Ингушетия.
Обновлено в 09:17
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей
Обновлено в 10:04
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Инвалид на костылях ранил ножом мужчину в питерском кафе
В субботу вечером, 22 июня, в Санкт-Петербурге в кафе на Набережной Обводного канала мужчина на костылях без ноги в ходе конфликта ударил одного из посетителей ножом.
Обновлено в 08:12
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне.
Обновлено в 07:30
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48