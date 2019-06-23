Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболкахКоммерсантъ 08:04

с чего всё началось

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

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