Футбол

Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуалВести.Ru 15:54

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий. Как и в предыдущем матче с "Оренбургом" украинский легионер "Зенита" забил мяч со штрафного. И так же голу Ракицкого предшествовали необычные действия полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева.
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