Футбол

Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»
Спорт-Экспресс
вчера в 13:30

Футболисты "Ювентуса" почтили память бывшего защитника "Фиорентины" Давиде Астори перед матчем 14-го тура чемпионата Италии. Капитан "бьянконери" Джорджо Кьеллини возложил цветы к одной из трибун.
Спорт-Экспрессвчера в 13:30

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«Ювентус» почтил память Астори, а фанаты «Фиорентины» высмеяли трагедию на «Эйзеле»

Sport24.ruвчера в 21:14

Футболисты «Ювентуса» почтили память Астори

Soccer.ruвчера в 15:54

Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Футболисты «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»

Чемпионатвчера в 13:14

Игроки «Ювентуса» почтили память Астори, Кьеллини возложил цветы

Sports.ruвчера в 12:59

«Ювентус» почтит память Астори

Sportbox.RU30 ноября в 11:09

«Ювентус» почтит память Астори

Матч ТВ30 ноября в 11:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
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Итальянский футболист, защитник и капитан итальянского клуба «Ювентус» и сборной Италии. Входит в десятку лидеров по количеству матчей за сборную Италии.
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