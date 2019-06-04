Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»Евро-футбол.ру 01:52
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo. Под подозрение полиции попали несколько футболистов.
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El Mundo: семь игроков «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
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