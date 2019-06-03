Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»Евро-футбол.ру 01:52

с чего всё началось

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo. Под подозрение полиции попали несколько футболистов.

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Экономика Выручка HeadHunter выросла почти на треть Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.

Политика Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на своих сотрудников в Косове Совбез ООН 10 июня обсудит ситуацию с нападением на его сотрудников в Косове.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

Наука Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле Китайские ученые проанализировали химический состав горшков, которые использовали древние китайские пивовары, и раскрыли крайне необычную рецептуру первых алкогольных напитков Земли.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал, почему его перестали приглашать в жюри КВН В начале нулевых Галкин в первый и пока единственный раз занял кресло жюри в КВН, но из-за «не тех» оценок руководство приняло решение больше не приглашать шоумена.

Космос Космический грузовик «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС) и сведенный с орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщает во вторник ЦНИИмаш.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Технологии YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.

Происшествия В Подмосковье убили директора торгового центра В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.

Религия Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Здоровье Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Игры Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2 Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Здоровье Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.