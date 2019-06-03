Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»Евро-футбол.ру 01:52
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo. Под подозрение полиции попали несколько футболистов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным испанского издания El Mundo, которое ссылается на переговоры с задержанными, минимум семь футболистов "Вальядолида" получили деньги за то, чтобы специально проиграть "Валенсии" в матче заключительного тура чемпионата Испании.Газета.Ruвчера в 19:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Минимум семь игроков чемпионата Испании уличены в договорных матчах, сообщили СМИ
Газета.Ruвчера в 19:13
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Технологии
Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП
Обновление приложения «ДТП.Европротокол» для фиксации дорожных происшествий выпустил Союз автостраховщиков.
Обновлено в 07:32
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Культура
BadComedian оценил шансы на закрытие своего YouTube-канала
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил, насколько велики шансы на закрытие его YouTube-канала.
Обновлено в 06:42
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти
Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут.
Обновлено в 06:32
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых экоактивистов
В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Россияне употребляют недостаточно молока, фруктов и картофеля
Роспотребнадзор выяснил, что все россияне употребляют недостаточное количество молочных продуктов и картофеля.
Обновлено в 07:04
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Политика
На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на сайте президента Украины.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Apple представила iOS 13 с тёмным режимом
Обновлено вчера в 16:41
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Религия
Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
Обновлено в 02:06
Путешествия
Опубликован рейтинг самых дешевых стран для летнего отдыха
Эксперты сервиса OneTwoTrip провели анализ и составили рейтинг самых дешевых стран для летнего отдыха.
Обновлено в 02:44
Общество
Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко
Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Авто
Электрический Volkswagen установил рекорд Нюрбургринга
Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R установил новый рекорд Нюрбургринга для батарейных автомобилей.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
На юго-западе Москвы из-за взрыва кондиционера загорелась квартира. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 07:04
Политика
В администрации Зеленского рассказали о рабочем дне президента Украины
Первый заместитель руководителя администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с нее после 22:00.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин откроет памятник героям сопротивления в концлагерях
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Австралии
В результате пять человек погибли, число раненых неизвестно. Об этом сообщает The Daily Mail Australia.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Обновлено в 07:40