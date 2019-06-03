Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»Евро-футбол.ру 01:52

с чего всё началось

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo. Под подозрение полиции попали несколько футболистов.

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

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Культура BadComedian оценил шансы на закрытие своего YouTube-канала Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил, насколько велики шансы на закрытие его YouTube-канала.

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Энергетика «Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых экоактивистов В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона.

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Происшествия Число жертв тулунского маньяка возросло до 24 Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.

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