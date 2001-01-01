Футбол
Игроки «Туна» прокатились на метро перед матчем со «Спартаком»Нева Спорт вчера в 11:59
Футболисты швейцарского клуба «Тун» совершили поездку на московском метро накануне матча со «Спартаком». Видео необычного променада появилось в официальном «Твиттере» команды.
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Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Общество
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала отряды боевиков в южной части Идлиба
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Полицейский госпитализирован после нападения в Москве
Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Новокузнецк может лишиться статуса моногорода
Разработан новый проект программы, по которой отдельные моногорода могут лишиться своего статуса.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено 13 августа в 05:51
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Путин наградил орденом зампреда Мосгоризбиркома
Президент РФ Владимир Путин на фоне протестов в Москве наградил орденом Дружбы заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено вчера в 19:57
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Здоровье
Власти помогут кемеровскому подростку вылечить сломанный позвоночник
Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева рассказала, что будет с кемеровским подростком, который получил тяжёлую травму.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43