Футболисты швейцарского клуба «Тун» совершили поездку на московском метро накануне матча со «Спартаком». Видео необычного променада появилось в официальном «Твиттере» команды.

Игроки «Туна» прокатились на метро перед матчем со «Спартаком»

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