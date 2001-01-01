Футбол

Игроки «Туна» прокатились на метро перед матчем со «Спартаком»Нева Спорт вчера в 11:59

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
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Футболисты швейцарского клуба «Тун» совершили поездку на московском метро накануне матча со «Спартаком». Видео необычного променада появилось в официальном «Твиттере» команды.
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