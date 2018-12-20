Футбол

Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке
Soccer.ru
04:15

Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом. Среди этих игроков оказались Александр Мелихов, Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Илья Кухарчук, Семен Фомин и Ян Казаев.
Soccer.ru04:15

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Гендиректор «Томи»: «Долг 300 миллионов? Без комментариев»

Спорт-Экспресс05:47

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Sport24.ru03:44

Игроки «Томи» разрывают контракты с клубом

Sportbox.RU03:28

Игроки «Томи» разрывают контракты с клубом

Матч ТВ03:28

Долг «Томи» перед игроками – 300 млн рублей. Семь футболистов поставили руководству клуба ультиматум

Sports.ru06:16

Кухарчук: «Томь» задолжала зарплату за 6 месяцев и премиальные за прошлый сезон

vtomske.ruвчера в 04:30

Кухарчук: «Томь» должна мне зарплату за шесть месяцев

РИА Новости17 декабря в 08:18
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Футбол

«Барселона» согласовала аренду защитника Мурильо

Клубы согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 06:52
Футбол

Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»

Обновлено в 06:45
Футбол

Нужно спасать ситуацию. В «Монако» нашли помощника для Анри

Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника.
Обновлено в 06:24
Футбол

Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Как ранее сообщали «Кубанские новости», сборная России благодаря ЧМ-2018 поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА в августе.
Обновлено в 06:13
Футбол

Тарасов зимой покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Крылья Советов» намерены подписать Зиньковского

Обновлено в 07:17
Футбол

Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»

Обновлено в 00:54
Футбол

Полиция расследует эпизод с Деле Алли

Полиция Лондона начала расследование по итогам дерби северного Лондона в четвертьфинале Кубка лиги, информирует Omnisport.
Обновлено в 06:56
Футбол

Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе» в январе

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил журналистам, что вместе с братом Алексеем они должны присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса" 3 января 2019 года на сборе в Португалии, в новой команде они будут помощниками российского тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 04:34
Футбол

«ПСЖ» обвинил «Барселону» в проявлении неуважения

Обновлено в 06:38
Футбол

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол

Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол

Егоров рассказал о зарплате российских судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о зарплате российских арбитров.
Обновлено в 07:08
Футбол

ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 06:17
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8 место в премьер-лиге 2006 и 2010, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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