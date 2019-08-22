Футбол

Игроки «Спартака» встретились с Зе ЛуишемSports.ru 08:09

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
Форвард «Порту» Зе Луиш встретился с игроками «Спартака» в гостинице в Португалии. Встреча состоялась, когда футболисты московского клуба вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки. Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, а этим летом перешел в «Порту».
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