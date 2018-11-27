Футбол

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером
Газета.Ru
07:48

На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного". В сентябре Глушаков лишился капитанской повязки и места в стартовом составе, а также был переведен в молодежную команду "Спартака".
Газета.Ru07:48

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Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

Газета.Ru07:48

Футболисты «Спартака» поддержали Глушакова: Один за всех – и все за одного (фото)

Советский спорт06:19

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова, надев футболки с 8-м номером

Чемпионат06:09

Игроки «Спартака» в знак поддержки надели футболки с номером Глушакова

РИА Новости06:09

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова. А в интернете показали, как он сливал Карреру

Sport24.ru07:00

Игроки «Спартака» сфотографировались в футболках с номером 8 в поддержку Дениса Глушакова

Sport.ru06:59

Игроки «Спартака» надели футболки с 8-м номером и сделали фото с баннером «Один за всех и все за одного» в поддержку Глушакова

Sports.ru06:15
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Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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