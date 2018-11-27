Футбол
На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного". В сентябре Глушаков лишился капитанской повязки и места в стартовом составе, а также был переведен в молодежную команду "Спартака".
Газета.Ru07:48
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