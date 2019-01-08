Футбол
Сообщается, что первыми на процедуры прибыли защитники Илья Кутепов и Дмитрий Комбаров, а также полузащитник Александр Ломовицкий. Напомним, первый сбор москвичи проведут в ОАЭ, он состоится с 9 по 16 января. После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в таблице, набрав 28 очков.
Матч ТВ01:14
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Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире
Компания миллиардера Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире, её рыночная стоимость составила $797 млрд.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено вчера в 20:38
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Обновлено в 00:59
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Экс-глава Nissan отверг в суде все обвинения против себя
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон считает, что выдвинутые против него токийской прокуратурой обвинения ложные, а его арест несправедлив.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Под завалами многоэтажки в Магнитогорске нашли ценные вещи
В южноуральском Магнитогорске под завалами дома №164 на проспекте Карла Маркса найдены ценные вещи.
Обновлено в 00:40
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Браун добавил, что крепких напитков, таких как водка, в общей структуре употребления спиртного в России стало меньше на треть (31 процент).
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Технологии
MasterCard уберет из своего логотипа название компании
Директор по маркетингу и коммуникациям Раджа Раджаманнар сообщила, что больше 80% людей распознали логотип компании без указания названия MasterCard.
Обновлено вчера в 16:16
Энергетика
Цена на нефть Brent стабилизировалась в районе $57 за баррель
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Обновлено вчера в 22:08
Наука
В России создали не имеющий аналогов препарат от астмы
Российские ученые создали препарат от астмы, блокирующий хроническое воспаление бронхов, которые не имеет мировых аналогов.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено вчера в 18:13
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах
Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ
Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 20:40
Кино
Sony начала работу над продолжением «Венома»
Американская кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что десятимесячный Ваня, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, пришел в сознание.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Пытавшийся «оживить» птицу белый медведь попал на видео
В зоопарке Мюнхена сняли на видео белого медведя, устроившего игрища с доставленной ему на обед птицей.
Обновлено в 01:29
Общество
Дачников обязали рассказывать властям о перестройке своих домов
Если строительство или перестройка начались до 4 августа 2018 года, то владелец может до 1 марта без проблем подать документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и госрегистрацию прав.
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть в гостях «Филадельфию»
Обновлено вчера в 21:47
Авто
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено вчера в 14:15