Футбол
Игроки «Спартака» поздравили Дениса Глушакова с 32-летиемДни24 06:07
Сегодня, 27 января, полузащитник вышеупомянутого московского клуба отмечает свое 32-летие.
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Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке
Перекрытия обрушились в 14-этажном жилом доме в Перми. Обрушение произошло между техническим этажом и крышей дома.
Обновлено в 07:50
Политика
Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах»
Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.
Обновлено вчера в 06:34
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Газ взорвался в жилом доме в Москве
Обновлено в 06:57
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы
Спасательные команды, работающие на месте прорыва дамбы в Бразилии, заявляют о неминуемом риске прорыва другой дамбы.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет
Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.
Обновлено в 05:21
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Нижегородской области частный вертолет совершил жесткую посадку
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Богородском районе Нижегородской области, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:04
Общество
«Победа» назвала причину прекращения рейсов в Хельсинки
Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 08:28
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
В Сети появилось видео крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, произошедшего во вторник 22 января, передает ФАН.
Обновлено в 02:49
Космос
Роскосмос потратит полмиллиарда на контроль качества сборки ракет
Госкорпорация «Роскосмос» решила выделить 455 млн рублей на контроль за качеством сборки космической техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
Президент РФ Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады Ленинграда.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком
По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.
Обновлено в 05:20
Политика
Песков опроверг отправку воинов российских ЧВК в Венесуэлу
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что воины российских частных военных компаний были отправлены в Венесуэлу для защиты законного президента этой страны Николаса Мадуро от происков американских империалистов.
Обновлено в 07:21
Происшествия
На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви
В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Теннис
Джокович победил Надаля и в седьмой раз выиграл Australian Open
Серб Новак Джокович подтвердил свое звание первой ракетки мира, победив испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open, первого в этом сезоне турнира серии Большого шлема.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси
Посвященная памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года картина уличного художника Бэнкси украдена из концертного зала «Батаклан» в Париже.
Обновлено вчера в 21:16
Спорт
Кайшева и Корастылев выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
Обновлено в 06:19
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
Спасатели локализовали возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате. На одном из участков пожар ликвидирован.
Обновлено в 01:56
Спорт
Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии
Немка Лаура Дальмайер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Обновлено в 07:35
Кино
Стала известна дата выхода новых «Охотников за привидениями»
Сотрудники кинокомпании Sony Pictures назвали дату выхода новой части легендарного фильма «Охотники за привидениями».
Обновлено в 05:15
Кино
Фонд Кино подал иск на 82 миллиона на создателя «Смешариков»
Телеграм-канал Mash уточняет, что речь идет о создателе Смешариков Илье Попове, который в 2014 году взял у фонда 30 млн рублей на съемку полнометражного мультфильма.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Теннис
Состоялась жеребьевка St. Petersburg Ladies Trophy
Прошла жеребьевка турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10
Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Политика
Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда
Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Общество
В Освенциме почтили память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау
Десятки свечей в память о жертвах концлагеря Аушвиц-Биркенау зажгли в воскресенье у памятника жертвам нацизма в Освенциме участники мероприятий по случаю 74-й годовщины освобождения лагеря смерти Красной армией.
Обновлено в 08:33