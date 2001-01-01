Футбол

Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужинSoccer.ru 02:49

Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане. Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры.
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В «Спартаке» аутсайдеры на тренировках оплачивают командный ужин

Матч ТВ06:48

СМИ: Игроки «Спартака» получают баллы за тренировки

Спорт-Экспресс06:23

Игроки «Спартака» при Кононове получают баллы за тренировки и проводят командный ужин после матчей

Sports.ru04:32

Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин

Чемпионат05:22

Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

Soccer.ru02:49

СМИ узнали о введение рейтинговой системы на тренировках «Спартака»

РБК06:11

В «Спартаке» игроки получают баллы за тренировки. Аутсайдеры проставляются

Спорт БИЗНЕС Online01:00
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Футбол

«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Джеко

«Вест Хэм Юнайтед» согласовал с нападающим «Ромы» Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo.
Обновлено в 08:07
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Спорт

Сундбю победил в марафоне Kobberlopet на 43 км, Большунов стал третьим

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем марафона Kobberlopet на 43 километра в Норвегии.
Обновлено в 06:45
Политика

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Авто

«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y

Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Футбол

Анжи — Динамо 1:1

Обновлено в 06:34
Кино

В США умер монтажер «Крестного отца» Барри Малкин

В США в возрасте 80 лет скончался значимый голливудский монтажёр Барри Малкин, в первую очередь известный своим сотрудничеством с Фрэнсисом Фордом Копполой.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Транспорт

Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Мятежный генерал Хафтар продолжил наступление на столицу Ливии

Обновлено в 04:28
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.
Обновлено в 03:51
Происшествия

МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку

Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Наука

Ученые хотят хранить избытки «зеленой» энергии в виде метана

Одним из основных недостатков возобновляемых источников энергии является то, что cейчас не существует эффективного способа хранить избыточные мощности.
Обновлено в 07:01
Футбол

Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»

"Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
Обновлено в 03:06
Футбол

Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»

Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:09
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет

Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии

Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Больше 100 человек пришли на субботник в центре Балашихи

Больше ста человек убирали сквер вдоль Горьковского шоссе и площадь Славы 6 апреля.
Обновлено в 08:15
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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