Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужинSoccer.ru 02:49

Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане. Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры.

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