Футбол
Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужинSoccer.ru 02:49
Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане. Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Спутники-шпионы США сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам и наблюдали за ними, говорится в отчете, выпущенном фондом «За безопасный мир» (Secure World Foundation).
Обновлено в 01:20
Политика
Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Украинский суд признал переименование УПЦ незаконным
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Телеаллея открылась в Ставрополе в преддверии перехода на цифровое ТВ
Телеаллея открылась в Ставрополе в преддверии перехода с аналогового на цифровое вещание, где каждое из 20 деревьев получило название доступных в двух мультиплексах телеканалов, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Обновлено в 07:21
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
«Роскосмос» потратит 22 млн рублей на концерт в честь Дня космонавтики
Более 15 исполнителей, из которых не менее трех заслуженных артистов и не менее двух народных, примут участие в концерте "Роскосмос" в этом году решил отметить профессиональный праздник в центре Москвы с песнями, потратив на это 22 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Обновлено в 00:41
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Обновлено в 05:56
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Происшествия
МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку
Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку в районе Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет в районе российского полуострова.
Обновлено в 00:02
Политика
Спикер ГД назвал важным принятие закона о хостелах в новой редакции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал важным принятие закона о хостелах в новой редакции и напомнил, что оно касается миллиона граждан.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал, что его ждёт после ухода из Black Star
Егор Крид впервые вышел в свет с момента начала шумихи в СМИ о его уходе из Black Star.
Обновлено в 03:07