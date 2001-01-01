Футбол

Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужинSoccer.ru 02:49

Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане. Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры.
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В «Спартаке» аутсайдеры на тренировках оплачивают командный ужин

Матч ТВ06:48

СМИ: Игроки «Спартака» получают баллы за тренировки

Спорт-Экспресс06:23

Игроки «Спартака» при Кононове получают баллы за тренировки и проводят командный ужин после матчей

Sports.ru04:32

Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин

Чемпионат05:22

Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

Soccer.ru02:49

СМИ узнали о введение рейтинговой системы на тренировках «Спартака»

РБК06:11

В «Спартаке» игроки получают баллы за тренировки. Аутсайдеры проставляются

Спорт БИЗНЕС Online01:00
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Спутники-шпионы США сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам и наблюдали за ними, говорится в отчете, выпущенном фондом «За безопасный мир» (Secure World Foundation).
Обновлено в 01:20
Политика

Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Футбол

Мамаев перешел в 12-местную камеру ради возможности играть в футбол

Обновлено в 03:42
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

Украинский суд признал переименование УПЦ незаконным

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Политика

Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко

Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

Телеаллея открылась в Ставрополе в преддверии перехода на цифровое ТВ

Телеаллея открылась в Ставрополе в преддверии перехода с аналогового на цифровое вещание, где каждое из 20 деревьев получило название доступных в двух мультиплексах телеканалов, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Обновлено в 07:21
Политика

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика

СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту

Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Транспорт

В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро

В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

«Роскосмос» потратит 22 млн рублей на концерт в честь Дня космонавтики

Более 15 исполнителей, из которых не менее трех заслуженных артистов и не менее двух народных, примут участие в концерте "Роскосмос" в этом году решил отметить профессиональный праздник в центре Москвы с песнями, потратив на это 22 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Обновлено в 00:41
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 07:18
Музыка

Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

Обновлено в 05:56
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Происшествия

МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку

Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку в районе Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет в районе российского полуострова.
Обновлено в 00:02
Политика

Спикер ГД назвал важным принятие закона о хостелах в новой редакции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал важным принятие закона о хостелах в новой редакции и напомнил, что оно касается миллиона граждан.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал, что его ждёт после ухода из Black Star

Егор Крид впервые вышел в свет с момента начала шумихи в СМИ о его уходе из Black Star.
Обновлено в 03:07
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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