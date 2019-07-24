Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
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Репетицией главного военно-морского парада руководит лично министр обороны Сергей Шойгу.
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Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
«Ювентус» показал свою выездную форму
В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.
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Кино
Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу
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Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
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Названо число бактерий в одном яблоке
Учеными было названо число бактерий в одном яблоке, каждое яблоко, даже хорошо помытое и очень чистое, содержит в себе около 100 миллионов микробов.
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Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
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Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
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Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
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