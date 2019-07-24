Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31

Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ретрофото Федора Черенкова: игровые, семейные, за «Спартак»

Чемпионат07:44

«Федор — святой человек». Репортаж из школы, где учился Черенков

Матч ТВ11:44

На могиле Федора Черенкова до сих пор нет памятника

Московский Комсомолецвчера в 12:21

Игроки «Спартака» пришли на кладбище к могиле Федора Черенкова

МК-Спорт07:23

Дочь Черенкова: «Пока мы делаем что-то для папы, он живет»

Sportbox.RU08:04

Памятник Черенкову откроют до конца года

Спорт-Экспресс09:21

Игроки и главный тренер «Спартака» почтили память Черенкова

Советский спорт05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва»

Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого убийцу активистки Григорьевой

Обновлено в 06:13
Политика

В ГБР закончили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:03
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика

Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет

Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика

СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера

СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, однако судно останется на Украине, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Голенко.
Обновлено в 10:38
Общество

Суд запретил работу аэродрома имени Егора Летова под Омском

Обновлено в 03:49
Футбол

Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию

Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:12
Общество

Осужденным дают право перевестись в регион ближе к родственникам

По информации ФСИН России, в 2017 году учреждениями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы было рассмотрено 4900 обращений осужденных о переводе их в другие исправительные учреждения.
Обновлено в 11:52
Финансы

Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года

Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Энергетика

Эксперт назвал самые уязвимые без транзита газа через Украину страны

Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Политика

Украина нашла альтернативу российскому газу

Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Наука

Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Общество

Жара в Германии установила новый температурный рекорд

Обновлено в 11:27
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Энергетика

Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%

Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено в 09:30
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Общество

Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение «русских лососей»

Обновлено в 09:49
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Игры

Oxygen Not Included выйдет из раннего доступа в конце июля

Oxygen Not Included появилась в раннем доступе Steam в мае 2017 года. Игрок должен управлять космической колонией на астероиде.
Обновлено в 11:19
Политика

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Музыка

Ольга Бузова объявила о последнем концерте

Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Космос

СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи

Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено вчера в 00:35
ещё по теме
Фёдор Черенков
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Сыграл 34 матча за сборную СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное