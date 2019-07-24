Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва»
Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Обновлено в 08:29
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:03
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, однако судно останется на Украине, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Голенко.
Обновлено в 10:38
Общество
Суд запретил работу аэродрома имени Егора Летова под Омском
Обновлено в 03:49
Футбол
Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию
Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:12
Общество
Осужденным дают право перевестись в регион ближе к родственникам
По информации ФСИН России, в 2017 году учреждениями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы было рассмотрено 4900 обращений осужденных о переводе их в другие исправительные учреждения.
Обновлено в 11:52
Финансы
Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года
Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Энергетика
Эксперт назвал самые уязвимые без транзита газа через Украину страны
Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Общество
Жара в Германии установила новый температурный рекорд
Обновлено в 11:27
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Энергетика
Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%
Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено в 09:30
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Игры
Oxygen Not Included выйдет из раннего доступа в конце июля
Oxygen Not Included появилась в раннем доступе Steam в мае 2017 года. Игрок должен управлять космической колонией на астероиде.
Обновлено в 11:19
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено вчера в 00:35