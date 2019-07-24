Один из корпусов средней школы 384 в Можайском районе Москвы назвали именем легендарного футболиста "Спартака" Федора Черенкова. Это решение было принято на управляющем совете образовательного учреждения.

В честь Черенкова назвали школу, в которой он учился

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