Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
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Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
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Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
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Происшествия
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
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Путин встретился с экс-президентом Киргизии
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Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
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Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
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Нейросеть научили моментально предсказывать третичную структуру белка
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Зеленский предложил «слугам народа» отказаться от мандатов
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с будущими депутатами Рады от своей партии заявил, что, если у кого-то из них есть другие планы, нежели менять страну к лучшему, лучше сразу отказаться от мандата.
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Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Усыновившая 118 детей китаянка получила 20 лет за мошенничество
Известная в Китае Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена в 20 годам тюремного заключения за шантаж и мошенничество, сообщает Народный суд города Уань.
Обновлено в 10:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Франция обвинила российский спутник в шпионаже
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли считает, что российский спутник "Луч-Олимп" мог быть применен в шпионаже за восьми аппаратами других стран, из-за чего и произошли сбои в их работе.
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Финансы
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Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:30
Политика
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:23
Политика
Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела
Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51