Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Режиссер Константин Богомолов снимет сериал "Хороший человек" про "ангарского маньяка", сообщает видеосервис Start.
Обновлено в 08:07
Политика
Оппозиционер Гудков рассказал о своем допросе в московском СК
Оппозиционного политика Дмитрия Гудкова сегодня, 25 июля, допросили в управлении Следственного комитета по Москве, об этом он рассказал журналистам.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Наука
Потепление в XXI веке оказалось крупнейшим за две тысячи лет
Обновлено в 02:32
Музыка
Организаторы объявили о закрытии фестиваля «Старый Новый Рок»
Музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок» в этом году пройдут в Екатеринбурге в последний раз.
Обновлено в 08:48
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Диетолог назвала главные ошибки худеющих
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр
Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.
Обновлено вчера в 14:43
Спорт
В Сети появились фрагменты новых программ Загитовой и Трусовой
Обновлено в 07:53
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика
Матвиенко допустила отдельные уточнения Конституции
Основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:20
Общество
Температура в Московском регионе вернется к норме только в августе
В начале августа в Москве и Подмосковье установится температура 20-22 градуса, что является нормальным климатическим летом для региона, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:20
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-коду
По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки.
Обновлено в 08:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Общество
Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного.
Обновлено в 06:08
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22