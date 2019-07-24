Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31

Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Фёдор Черенков
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Сыграл 34 матча за сборную СССР.
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