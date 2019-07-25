Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора ЧеренковаРИА Новости 04:31
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер «Neyma»
Обновлено в 07:26
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
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Появилось видео нападения на Порошенко
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Политика
Президент Палестины заявил о приостановке всех соглашений с Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что прекращает выполнение всех подписанных ранее соглашений с Израилем в соответствии с требованиями Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает агентство Wafa.
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Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
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Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
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Политика
В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Кино
Президент HBO резко ответил фанатам «Игры престолов»
Президент американского телеканала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию фанатов "Игры престолов", который потребовали переснять финал последнего сезона.
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Финансы
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Происшествия
Петербургского повара наградили за спасение пассажиров на «Пушкинской»
В четверг, 25 июля, в Петербурге наградили 28-летнего жителя города Виталия Городилова, который обезоружил вооруженного преступника в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская».
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Политика
Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России
Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Политика
Как выборы в Мосгордуму пошли по сценарию «болотного дела»
В ситуации с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов есть два сценария, сказал РБК адвокат Алхас Абгаджава.
Обновлено в 14:40
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
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Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»
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Обновлено вчера в 17:14
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила миллион гектаров
Ущерб от погибшего в пожарах древостоя рассчитывается.
Обновлено 23 июля в 10:20
Политика
Евросоюз отказался пересматривать условия сделки по Brexit
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в ходе телефонного разговора с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Европейский союз (ЕС) не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit, которое было достигнуто правительством Терезы Мэй.
Обновлено в 13:24
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В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
В ДНР предупредили о подвозе ВСУ боеприпасов для минометов
В Народной милиции ДНР предупредили, что военные ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения.
Обновлено в 15:13
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Армавире опасный преступник сбежал из-под конвоя
Обновлено в 07:00
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45