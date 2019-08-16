Футбол
Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате БахытеЧемпионат вчера в 14:54
По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка. На майках было написано: «Спи спокойно, сорванец».
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После матча с «Туном» игроки «Спартака» почтили память погибшего болельщика
Советский спортвчера в 14:54
Матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начался с минуты молчания в память о погибшем фанате
RT на русскомвчера в 13:20
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