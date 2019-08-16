По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка. На майках было написано: «Спи спокойно, сорванец».

Происшествия Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.

Футбол Спартак — Тун 2:1 В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».

Футбол Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.

Общество В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.

Политика США угрожают всем, кто связан с иранским танкером Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Баскетбол «Автодор» отказался от услуг Саддлера Руководство саратовского «Автодора» рассталось с защитником сборной Беларуси Девоном Саддлером, сообщает Sportando.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Общество Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.

Армия и оружие Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Армия и оружие В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

Происшествия Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.