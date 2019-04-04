Футбол
Игроки «Сассуоло» разгромили «Кьево»Евро-футбол.ру вчера в 14:53
"Сассуоло" и "Кьево" играли в матче 30-го тура Серии А. Точнее, играла одна команда, хозяева, которые забили в ворота противника четыре безответных мяча.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
Тимошенко рассмотрит предложение Зеленского провести дебаты Порошенко
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Культура
Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом
По предварительным данным, в доме была неисправна печь, из-за чего произошла утечка угарного газа. Пожара в доме не было, передает ТАСС.
Обновлено в 00:39
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика
Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей
Сбербанк ограничил прием купюр номиналом 5000 руб. в части банкоматов, рассказали «Ведомостям» в колл-центре банка и в его чате поддержки.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
НКО просят Медведева не принимать новый порядок реабилитации детей
Группа профильных некоммерческих организаций обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой отложить утверждение Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению.
Обновлено 03 апреля в 13:48
Общество
Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
ВБ понизил прогноз роста ВВП России
По данным агентства, ВБ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,4% из-за падения цен на нефть.
Обновлено в 00:15
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал «пиаром» примирение Собчак и Волочковой
Как сказала Собчак в начале своей программы, она приехала мириться с Волочковой. Однако в реальное примирение двух женщин мало кто верит.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о «крабовых аукционах»
Резонансный закон о «крабовых аукционах» принят Госдумой в первом чтении, передает ОТР.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Перевод всех бумажных СНИЛС в электронный формат займет три месяца
На перевод свидетельств обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в электронный формат уйдет три месяца, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено вчера в 10:24
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 23:33
Политика
«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»
Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено 03 апреля в 13:14
Политика
Соратника Суркова в Кремле сменит куратор Донбасса
О вероятной отставке Олега Говоруна, которого называют соратником помощника президента Владислава Суркова, стало известно в четверг, 4 апреля.
Обновлено вчера в 21:34
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34