Футбол

Игроки «Реала» поздравили Модрича с завоеванием «Золотого мяча»
Спорт-Экспресс
09:53

Футболисты "Реала" поздравили Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча". Хорватский хавбек получил награду 3 декабря, прервав 10-летнюю серию побед Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Футболисты "Реала" сделали совместное фото с лучшим футболистом 2018 года и лично поздравили его.
Спорт-Экспресс09:53

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Игроки «Реала» поздравили Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Спорт-Экспресс09:53

Пеле поздравил обладателя «Золотого мяча» Модрича с победой

RT на русском03:11

Одноклубник поздравил Модрича с «Золотым мячом»

Газета.Ru04:09

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Чемпионат01:57

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Sportbox.RU00:02

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Матч ТВ00:02

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Sport24.ruвчера в 23:28
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Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

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Футбол

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«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП

Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
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В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
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Форвард «Спартака» высказался о ситуации вокруг Глушакова

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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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