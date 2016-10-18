Футбол

Игроки «Реала» поздравили Модрича с завоеванием «Золотого мяча»
Спорт-Экспресс
09:53

Футболисты "Реала" поздравили Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча". Хорватский хавбек получил награду 3 декабря, прервав 10-летнюю серию побед Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Футболисты "Реала" сделали совместное фото с лучшим футболистом 2018 года и лично поздравили его.
Спорт-Экспресс09:53

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Игроки «Реала» поздравили Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Спорт-Экспресс09:53

Одноклубник поздравил Модрича с «Золотым мячом»

Газета.Ru04:09

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Чемпионат01:57

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Матч ТВ00:02

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Sportbox.RU00:02

Пеле поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча»

Sport24.ruвчера в 23:28
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Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 12:29
Футбол

РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
Обновлено в 12:41
Футбол

Валенсия — Эбро 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 13:31
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Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

Обновлено в 13:35
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Матюнин рассудит «Зенит» и «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

Обновлено в 13:39
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Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции

Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за протестных движений в стране.
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«Спартак» хочет отменить красную карточку Рассказову

Обновлено в 11:00
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Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии

Обновлено в 13:16
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Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18
Футбол

УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 11:50
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Главный тренер сборной Литвы Янкаускас покинул свой пост

Пресс-служба Федерации футбола Литвы сообщает о том, что главный тренер национальной команды Эдгарас Янкаускас покинул свой пост.
Обновлено в 11:21
Футбол

Сарри хочет, чтобы Фабрегас и Луиз остались в «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы хавбек "синих" Сеск Фабрегас и защитник Давид Луиз остались в клубе.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП

Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 07:52
Футбол

Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»

В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол

Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 12:20
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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