Футбол

Игроки «Реала» не поддерживают действия СолариLiveSport.ru 05:46

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари не пользуется популярностью у игроков команды, сообщает Marca. По данным источника, футболисты не поддерживают кадровые решения главного тренера.
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Игроки «Реала» недовольны главным тренером Солари

Sport.ru08:14

СМИ: Игроки «Реала» не понимают кадровых решений Солари

Sportbox.RU03:56

Игроки «Реала» не поддерживают действия Солари

LiveSport.ru05:46

Игроки «Реала» не понимают решений Солари

Спорт-Экспресс03:25

СМИ: футболисты «Реала» не понимают решений Солари

Чемпионат02:49

СМИ: Игроки «Реала» не понимают кадровых решений Солари

Матч ТВ03:56

Моуринью: «Винисиус - один из лучших игроков в „Реале“»

Евро-футбол.рувчера в 09:49
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Общество

Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»

Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
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Музыка

Основатель The Prodigy сообщил о самоубийстве Кита Флинта

Шокированный друг и брат Кита Флинта рассказал всему миру, что смерть лидера группы The Prodigy была не случайной.
Обновлено в 08:13
Экономика

Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей

Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.
Обновлено в 10:09
Происшествия

На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки

В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы

«При выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — сказали в ведомстве.
Обновлено в 11:34
Политика

В столице Венесуэлы начинается новый митинг оппозиции

В Каракасе собираются тысячи людей и, как ожидается, именно на этом митинге может появиться спикер парламента Хуан Гуайдо, признанный многими странами временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Польше разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Политика

Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

ВВС Индии сбили залетевший в воздушное пространство страны пакистанский беспилотный летательный аппарат.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В ДНР назвали «похищением» переход донецкой танкистки на сторону ВСУ

Обновлено в 10:01
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Обновлено в 08:24
Экономика

Сбербанк стал совладельцем KFC в России

Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.
Обновлено в 10:24
Политика

В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

9 миллиардов долларов из России были отмыты и выведены на Запад

Утверждается, что на связанные с ним счета было выведено почти 70 миллионов долларов.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Орске убит замдиректора городских электросетей

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Общество

Пародист Песков после операции находится в реанимации

Обновлено в 08:37
Политика

Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:48
Общество

Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля

Обновлено в 10:52
Футбол

Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено в 11:18
Хоккей

«Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:29
Политика

Болтон пообещал усилить давление на Кубу за поддержку Венесуэлы

Советник по нацбезопасности американского президента Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Кубу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Происшествия

Двухлетний ребенок в Москве скончался от травмы головы

Прохожие нашли двухлетнего мальчика с травмой головы на Большой Черемушкинской улице в Москве.
Обновлено в 09:29
Политика

Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям

Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям, среди которых Promsvyaz Capital B.V. - компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, и обязал взыскать с них солидарно 32 млрд рублей и $505 млн по сделкам, совершенным перед санацией банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в САР

В понедельник, 4 марта, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о то, что начальники Генеральных штабов РФ и Соединённых Штатов Америки провели переговоры в Вене.
Обновлено в 11:30
Экономика

Читая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 75% в 2018 году

Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года снизился на 6,8% по сравнению с показателем на конец 2017 года, до 97,6 млрд руб.
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Авто

Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей

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Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в Республике Беларусь.
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Елена Вяльбе: душить тренеров не буду, но мы должны быстро исправить свои ошибки

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«Гора» из «Игры престолов» поднял 474 кг и установил мировой рекорд

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон установил новый мировой рекорд в ходе соревнований по пауэрлифтингу.
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Сантьяго Солари
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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