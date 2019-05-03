Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru 16:47
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
Король Таиланда женился на своей охраннице
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давилу Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Мария Кохно оглохла
Обновлено в 17:00
Кино
Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»
Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Общество
«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе
«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия»
В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:14
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности
Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа
«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Авто
59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»
Обновлено в 05:50
Футбол
Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире
Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено в 16:11
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Политика
О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга
О задержаниях на первомайской демонстрации рассказал петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Он заявил о срыве согласованного шествия.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
БПК «Североморск» возвращается домой
За время дальнего похода, БПК "Североморск" побывал в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, учениях в Средиземном море, выполнил ряд военно-дипломатических задач в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018".
Обновлено в 07:04