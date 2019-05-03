Футбол

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru вчера в 16:47

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
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Игроки «Порту» навестили Касильяса, надев вратарские свитера с его фамилией

Чемпионатвчера в 17:33

Футболисты «Порту» навестили Касильяса в свитерах с его фамилией

RT на русскомвчера в 16:57

Футболисты «Порту» навестили Касильяса, который перенёс инфаркт (ФОТО)

Sport.ruвчера в 16:59

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Sportbox.RUвчера в 16:09

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Матч ТВвчера в 16:09

Игроки «Порту» пришли в больницу к Касильясу во вратарских свитерах с его фамилией

Sport24.ruвчера в 16:08

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

Soccer.ruвчера в 16:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дерби

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика

Туск назвал США главным союзником Польши

Глава Евросовета, который является оппонентом действующей польской власти, тем не менее похвалил ее за хорошие отношения с США.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Ретро-акцию полиции Ростова поддержали в других регионах

Обновлено в 06:17
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Общество

Разрушительный циклон «Фани» обрушился на восток Индии

Надвигающийся циклон «Фани» явился причиной эвакуации более 1 млн жителей в индийском штате Одиша, 3 мая сообщает индийский новостной портал Hindustan Times.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Гаджеты

Новый смартфон HTC получил процессор Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ

В будущей новинку оснастят процессор MediaTek MT6765 (Helio P35), а оперативной памяти будет шесть гигабайт.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Движение на Гжатской улице в Москве ограничено из-за падения крана

Движение автомобилей на Гжатской улице на западе Москвы ограничено из-за падения башенного крана.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

9 мая по главной площади Кызыла впервые пройдет конный взвод

После расформирования кавалерийских подразделений в 1953 году конница впервые примет участие в праздничных мероприятиях.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море

Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Культура

Историки из разных стран приедут в Крым на конференцию про Ялту

Во время своего посещения Крыма британцы планируют посетить обелиск англичанам, погибшим в Балаклавском сражении во время Крымской войны в 1854 году, а также принять участие в шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Общество

Пользователи «Одноклассники» не могут зайти в соцсеть

Сегодня по всей стране пользователи популярной социальной сети столкнулись с проблемами, связанными с плохой работой ресурса или полным отсутствием доступа к нему.
Обновлено в 05:06
Музыка

Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль

Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35

Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Советник Зеленского встретился с министром энергетики США

Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, провёл встречу с министром энергетики США Риком Перри, в ходе которой обсудил сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

На CNN назвали Трампа «пресс-секретарем» Путина

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер выступил с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который накануне провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:33
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили "десятки" из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 04:27
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Политика

Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке

Артеменко занимал должность главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 2014 года.
Обновлено в 06:07
Политика

За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке

Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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