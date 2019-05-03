Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru вчера в 16:47
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
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Игроки «Порту» пришли в больницу к Касильясу во вратарских свитерах с его фамилией
Sport24.ruвчера в 16:08
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
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