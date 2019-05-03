Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru вчера в 16:47

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

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