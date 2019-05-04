Футбол

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru вчера в 16:47

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
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Игроки «Порту» навестили Касильяса, надев вратарские свитера с его фамилией

Чемпионатвчера в 17:33

Футболисты «Порту» навестили Касильяса в свитерах с его фамилией

RT на русскомвчера в 16:57

Футболисты «Порту» навестили Касильяса в больнице

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Матч ТВвчера в 16:09

Игроки «Порту» пришли в больницу к Касильясу во вратарских свитерах с его фамилией

Sport24.ruвчера в 16:08

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

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Футболисты «Порту» навестили Касильяса, который перенёс инфаркт (ФОТО)

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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