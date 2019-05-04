Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru 16:47
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Политика
США вновь пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока-2»
Немецким компаниям по-прежнему грозят санкции за участие в строительстве «Северного потока-2», напомнил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 14:24
Транспорт
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая
В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы.
Обновлено в 14:20
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Экономика
Онлайн-заемщики молодеют: кто и зачем берет микрозаймы в МФО
В прошлом году аналитики «Объединенного кредитного бюро» и MoneyMan в ходе исследования пришли к выводу, что основная аудитория онлайн-займов стремительно молодеет.
Обновлено в 20:50
Здоровье
Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя
Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
Обновлено в 12:11
Политика
СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге
Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Кино
В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Политика
Посольство России направило США ноту протеста из-за Бутиной
Посольство РФ в США направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с приговором Марии Бутиной.
Обновлено в 17:26
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Здоровье
В Мордовии за неделю от укусов животных пострадал 31 человек
Фото: ESP С 22 по 28 апреля в Мордовии зафиксировано 235 случаев инфекционных заболеваний (кроме гриппа и ОРВИ), что на 17,3 % ниже уровня показателя предыдущей недели.
Обновлено в 07:50
Технологии
Какие советы помогут волгоградцам продлить срок службы ноутбука
Никакой еды над ноутбуком Самые частые обращения в сервисный центр происходят после пролитого на ноутбук чая или кофе.
Обновлено в 15:30
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Политика
Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»
Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03