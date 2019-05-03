Футбол

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерахSoccer.ru вчера в 16:47

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
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Игроки «Порту» навестили Касильяса, надев вратарские свитера с его фамилией

Чемпионатвчера в 17:33

Футболисты «Порту» навестили Касильяса в свитерах с его фамилией

RT на русскомвчера в 16:57

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Sportbox.RUвчера в 16:09

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

Soccer.ruвчера в 16:47

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Матч ТВвчера в 16:09

Игроки «Порту» пришли в больницу к Касильясу во вратарских свитерах с его фамилией

Sport24.ruвчера в 16:08

Футболисты «Порту» навестили Касильяса, который перенёс инфаркт (ФОТО)

Sport.ruвчера в 16:59
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Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

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Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Авто

Эксперты определили лучший автомобиль для дачников

Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Интернет

Месячная аудитория YouTube достигла 2 млрд уникальных пользователей

Исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki) объявила о том, что месячная аудитория видеосервиса достигла знаковой отметки в 2 млрд человек.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Забвение, болезнь и смерть в день рождения: Как сложилась судьба актрисы Татьяны Самойловой

Сегодня, 4 мая, актриса Татьяна Самойлова могла бы отпраздновать свое 85-летие.
Обновлено в 03:07
Энергетика

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Общество

В Крыму изготовили самую большую в мире турку

Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра, которая вмещает около 10 тысяч чашек кофе, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 04:10
Авто

На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Краснодарском крае

Инцидент произошел на трассе Белореченск — Нижневеденеевский Пять человек погибли и еще двое получили травмы в результате ДТП в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено вчера в 03:32
Авто

Эдгар Запашный владеет эксклюзивной «Победой» ручной сборки

Обновлено в 04:08
Религия

Радоницу – поминовение усопших православные отметят на второй неделе после Пасхи – СМИ

В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на 9 день после Пасхи. В 2019 году Радоницу встретят 7 мая.
Обновлено 02 мая в 03:51
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Кино

Звезда «Игры престолов» рассказала о финале сериала

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что восхищается финалом шоу.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году

Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Спорт

Глава МОК заявил, что уважает решение CAS по Семене, но сочувствует ей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сочувствие южноафриканской легкоатлетке Кастер Семене в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляцию спортсменки по новым правилам допуска к соревнованиям.
Обновлено в 01:14
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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