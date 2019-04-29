Футбол

Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖLenta.ru 11:16

Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля. Об этом сообщает Daily Mercato со ссылкой на выпуск газеты L'Equipe. По информации источника, партнеры по команде недовольны игрой аргентинца.
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СМИ: Футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита»

RT на русском10:12

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Чемпионат08:33

СМИ: Футболисты «ПСЖ» возмущены работой Паредеса

Матч ТВ07:48

Источник: одноклубники Паредеса в «ПСЖ» недовольны игрой аргентинца

Спорт-Экспресс06:55

Игроки «ПСЖ» подвергли жесточайшей критике экс-хавбека «Зенита»

Sport.ru08:59

Леандро Паредес не соответствует уровню ПСЖ, считают его партнеры

Спорт день за днем07:57

L’Equipe: Тухель разочарован Паредесом. Хавбек может покинуть «ПСЖ» летом

Бомбардир.ру07:53
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Обновлено в 10:12
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество

Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси

Президент России Владимир Путин за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоил звание Героя Труда России жителю Дальнего Востока Сергею Антонову, который, по информации пресс-службы полпредства в Дальневосточном федеральном округе, помог возродить промысел сельди иваси.
Обновлено в 11:40
Политика

Порошенко заявил, что каждый россиянин был бы рад гражданству Украины

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Здоровье

Госпиталь Тетюхина получит 190 миллионов после смерти его основателя

Глава региона пообещал найти деньги для госпиталя. 11 апреля Владислав Тетюхин ушел из жизни.
Обновлено в 09:30
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Культура

Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку

«В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:57
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Кино

Марк Руффало очень рад, что больше не сможет спойлерить «Мстителей»

Обновлено в 07:07
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи

Как сообщает Mash, у звезды сериалов "Склифосовский", "Кармелита" и "Аннушка" диагностирован цирроз печени.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Спорт

Тарасова: Траньков остается в тренерском штабе нашей пары с Морозовым

Обновлено в 11:22
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Транспорт

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Авто

Владелец бейсбольного клуба заказал сумасшедший Ford Raptor

Совладелец бейсбольного клуба Los-Angeles Dodgers Бобби Паттон получил особый пикап Ford Raptor, который был доработан специалистами из компании Jimco Racing Inc. Новинка отличается от стандартной модели синим цветом кузова и белыми надписями LA Dodgers.
Обновлено в 08:33
Футбол

Букмекеры: «Спартак» обыграет «Рубин» в матче РПЛ

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:19
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