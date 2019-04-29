Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖLenta.ru 11:16

Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля. Об этом сообщает Daily Mercato со ссылкой на выпуск газеты L'Equipe. По информации источника, партнеры по команде недовольны игрой аргентинца.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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