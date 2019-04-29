Футбол
Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖLenta.ru 11:16
Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля. Об этом сообщает Daily Mercato со ссылкой на выпуск газеты L'Equipe. По информации источника, партнеры по команде недовольны игрой аргентинца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси
Президент России Владимир Путин за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоил звание Героя Труда России жителю Дальнего Востока Сергею Антонову, который, по информации пресс-службы полпредства в Дальневосточном федеральном округе, помог возродить промысел сельди иваси.
Обновлено в 11:40
Политика
Порошенко заявил, что каждый россиянин был бы рад гражданству Украины
Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Госпиталь Тетюхина получит 190 миллионов после смерти его основателя
Глава региона пообещал найти деньги для госпиталя. 11 апреля Владислав Тетюхин ушел из жизни.
Обновлено в 09:30
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Культура
Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку
«В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи
Как сообщает Mash, у звезды сериалов "Склифосовский", "Кармелита" и "Аннушка" диагностирован цирроз печени.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Транспорт
Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Авто
Владелец бейсбольного клуба заказал сумасшедший Ford Raptor
Совладелец бейсбольного клуба Los-Angeles Dodgers Бобби Паттон получил особый пикап Ford Raptor, который был доработан специалистами из компании Jimco Racing Inc. Новинка отличается от стандартной модели синим цветом кузова и белыми надписями LA Dodgers.
Обновлено в 08:33
Футбол
Букмекеры: «Спартак» обыграет «Рубин» в матче РПЛ
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:19